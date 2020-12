„Byl obviněn ze spáchání závažného trestného činu. Muž řídil vozidlo pod vlivem alkoholu a drog, automobil byl ve špatném technickém stavu, řidič jel příliš rychle a to vše vedlo k tragickému konci. Kriminalisté zahájili trestní stíhání devatenáctiletého muže, na podaný návrh byl vzat do vazby,“ potvrdila policejní mluvčí Jana Kroutilová.

K nehodě došlo v sobotu 12. prosince. Auto havarovalo mezi Náměští nad Oslavou a obcí Vladislav. Řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem ani technickému stavu komunikace a vozidla. Nezvládl zatáčku a auto se ocitlo mimo komunikaci, kde vjelo na svodidla. Následně automobil přerazil a vyvrátil strom, do dalšího vzrostlého stromu narazil. Náraz vozidlo odhodil pod mez na travnatou plochu. „Oznámení o havarovaném vozidle, které se nacházelo mimo vozovku, přijali policisté před půl sedmou ráno. Na místo ihned vyjela zdravotnická záchranná služba, policisté a hasiči,“ popsala případ policejní mluvčí.

Spolujezdec při nehodě utrpěl těžká zranění. „Na místě jim podlehl. Zraněný řidič byl zdravotnickou záchrannou službou převezen na ošetření do nemocnice, kde byl hospitalizován,“ pokračovala Kroutilová.

Dechová zkouška u řidiče vykázala jedno promile alkoholu. Pozitivní byl u něho i test na drogy. „U muže byl proveden odběr biologického materiálu k dalšímu odbornému zkoumání,“ informovala policejní mluvčí.

Vyšetřování nehody se ujali třebíčští kriminalisté. K případu byl povolán i soudní znalec. „Na automobilu Mazda byly užity zimní pneumatiky s nedostatečnou hloubkou dezénu a vozidlo nemělo platnou technickou kontrolu. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání nedbalostního trestného činu,“ zveřejnila výsledky vyšetřování Jana Kroutilová.

Řidiče následující den z nemocnice propustili. „Policisté muže důvodně podezřelého ze spáchání trestného činu zadrželi a byl umístěn do policejní cely,“vyjádřila se policejní mluvčí.

Policejní komisař ihned zahájil trestní stíhání. „Devatenáctiletý muž byl obviněn ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti. Za to lze uložit trest odnětí svobody na dva roky až osm let,“ řekl Milan Špaček, vedoucí oddělení obecné kriminality.

„Stání zástupce dal podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice,“ doplnila policejní mluvčí.