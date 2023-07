Příchovice na jihu Plzeňska se stále nemohou vzpamatovat z násilné smrti tamního 43letého obyvatele. Ten zemřel v sobotu před půlnocí poté, co se coby motorkář nedaleko své rodné obce dostal do konfliktu s pětačtyřicetiletým mužem, jedoucím na koloběžce.

Policie ČR - ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Ten ho podle zjištění Deníku udusil zardoušením. Útočník již byl v pondělí obviněn, hrozí mu až 16 let vězení. Na soud si počká na svobodě.

Ke konfliktu došlo zhruba hodinu před sobotní půlnocí na silnici mezi Přešticemi a Příchovicemi. Muži se dle dostupných informací měli pohádat kvůli tomu, že jezdec na koloběžce nebyl dostatečně osvícen. Jenže muž, narozený v roce 1977, reagoval nepřiměřeně a na motorkáře zaútočil. Pak ho zanechal jeho osudu, ale brzy byl dopaden. Díky svědkům byli k muži bezvládně ležícímu v příkopu přivoláni hasiči, policisté i zdravotničtí záchranáři, ale motorkáři již nemohli pomoci. „Převzali jsme resuscitaci od policistů, ve které naši záchranáři dále pokračovali, ale po určité době musel lékař konstatovat exitus a na místo byl povolán koroner,“ uvedla krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Andrea Divišová.

Soudní pitva prokázala násilnou smrt, a tak padlo v pondělí obvinění. „Zahájili jsme trestní stíhání pětačtyřicetiletého muže, kterého jsme obvinili ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví. Za to, že svým jednáním způsobil smrt, mu hrozí až šestnáctiletý trest odnětí svobody,“ uvedla v pondělí policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Krutou ironií osudu je, že oběť i pachatel byli podle zjištění Deníku obyvateli stejné obce. První celý život, druhý se tam přistěhoval nedávno. Starostka Příchovic Pavlína Nohavová Deníku potvrdila, že neštěstí tamní obyvatele hluboce zasáhlo. „Nevíme, co přesně se stalo a neznám ani útočníka. Každopádně je to obrovská tragédie, naprosto zbytečná smrt. Je hrozné, když si představíte, že vaše dítě někam jde a už se nikdy nevrátí. A zvlášť na vesnici, tady to vždy chodilo jinak než ve městech, kde je anonymita větší,“ uvedla Nohavová.