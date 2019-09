Celkem tři dopravní nehody opilých řidičů řešili znojemští policisté o víkendu. Způsobili si zranění i škodu na autech ve výši 360 tisíc korun.

Hříšník nehody nadýchal i hodinu po kolizi 3,12 promile alkoholu. | Foto: PČR

K první nehodě vyjížděli v pátek po páté hodině večer. Hříšník nadýchal i hodinu po kolizi 3,12 promile alkoholu. „Čtyřiačtyřicetiletý muž ze Znojemska jel se Seatem Toledo od Hrušovan nad Jevišovkou směrem na obec Pravice. Zřejmě se nevěnoval plně řízení, přejel do protisměru a na travnatou plochu mimo komunikaci. Tam narazil do směrového sloupku a zaparkovaného osobního auta. Náraz ho vymrštil a ze svahu sjel až do pole. Podle prvotních informací utrpěl lehké zranění,“ uvedla v pondělí mluvčí policie Lenka Drahokoupilová. Způsobená hmotná škoda je asi osmdesát tisíc korun.