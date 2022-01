Mrtví na železnici: Loni zemřelo v Česku na drahách 205 lidí, nejméně za 19 let

ČTK

Loni zemřelo v Česku na drahách 205 lidí, což bylo nejméně za posledních 19 let. Meziročně bylo v roce 2021 mrtvých na železnici, metru a lanových, trolejbusových i tramvajových drahách o 16 procent méně. Vyplývá to z údajů, které v úterý zveřejnila Drážní inspekce. Počet mimořádných událostí na drahách loni stoupl zhruba o čtyři procenta na 3854. Navzdory mírnému nárůstu se ale jednalo o druhý nejnižší počet za posledních deset let.

Správa železnic (SŽ) a České dráhy (ČD) zahájily 5. srpna 2021 odklízecí práce po čelní srážce vlaků u Milavčí na Domažlicku, při níž předešlého dne zemřeli tři lidé a desítky dalších byly zraněny. | Foto: ČTK