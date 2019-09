Žena bourala s dětmi v autě. Nadýchala přes dvě a půl promile

Policii zaměstnala dopravní nehoda, která se stala 29. srpna dopoledne. To mezi Hospozínem a Černucí nepřizpůsobila zejména svým schopnostem čtyřiatřicetiletá řidička rychlost svého auta Volkswagen Golf, a dostala se tak s vozem do smyku. V protisměru nakonec narazila do směrového sloupku a zábradlí u můstku.

Auto opilé řidičky skončilo v poli. | Foto: Policie ČR

„Poté pokračovala v jízdě a zastavila vozidlo až na poli. Jako spolujedoucí ve vozidle cestovala tříletá dívka a patnáctiletý mladík. Ke zranění osob nedošlo,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Nováková s tím, že škoda byla vyčíslena na 30 tisíc korun. Posádka vozu od nehody odešla, avšak ve svém bydlišti ji policisté vypátrali. Řidička se podrobila dechové zkoušce s výsledky 2,71 a 2,58 promile alkoholu. Posádku utopeného auta zachraňovali hasiči za pomoci svědků Přečíst článek › „Žena však policistům sdělila, že alkohol požila až po výše uvedené nehodě. Byla proto vyzvána k odběru biologického materiálu, kterému se dobrovolně podrobila. Navíc bylo také zjištěno, že hříšnice nevlastní řidičské oprávnění,“ sdělila Nováková. Případ policie aktuálně šetří jako přečin ohrožení pod vlivem návykové látky, za což řidičce hrozí až tři roky vězení. Benzinku v Kladně přepadl patnáctiletý lupič Přečíst článek ›

Autor: Jan Brabec