„Zjistili jsme, že mladý muž je v bezvědomí, má poraněnou hlavu a pravděpodobně i další zranění,“ popsal záchrannou akci náčelník Horské služby Krušné hory Miroslav Güttner, který i přímo na místě zasahoval. K události musel vyletět vrtulník z krajského Ústí s lékařem a záchranářem.

„Muž utrpěl velmi vážná zranění s náhlou zástavou oběhu. Resuscitace byla úspěšná,“ zmínil mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník. Po oživení mladému horolezci nasadili krční límec a ve vakuové matraci ho spolu s místními hasiči přepravili k hotelu v Ostrově, kde už na ně čekal vrtulník. Lezec skončil na traumacentru ústecké nemocnice.

„Pacient i přes veškerou snahu zdravotníků způsobeným závažným zraněním v nemocnici podlehl,“ potvrdil Ivo Chrástecký, mluvčí Krajské zdravotní, pod kterou Masarykova nemocnice v Ústí spadá.

Tisá je zrádná hlavně pro začátečníky

Přírodní památka Tiské stěny leží v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a spolu s Ostrovskými a Rájeckými stěnami je vyhledávanou horolezeckou lokalitou. Známé jsou hlavně Malé a Velké tiské stěny. Zdejší skalní městečko je plné roztodivných pískovcových útvarů a ročně se tu vystřídají stovky lezců.

Jejich úrazy proto nejsou v průběhu roku, od jara do podzimu, vůbec ojedinělé. Před dvaceti lety začínal v Tiských stěnách lézt také horolezec Ondra z krajského Ústí. Podle jeho slov je zdejší pískovcové skalní městečko zrádné zejména pro začínající lezce, kteří nemají tolik zkušeností a sil. „Oproti monumentálnímu Labskému údolí vypadají menší skály v Tisé bezpečně, ale opak je pravdou. Lehčí cesty jsou hůře odjištěné a člověk musí umět zakládat vlastní jištění. Pokud člověk spadne pod prvním kruhem a vytrhne se mu smyčka, může nastat velký malér,“ zmínil Ondra.

Drone | Czech Republic, Ústecký kraj, Tiské stěny Zdroj: YouTube.com/Martin Kremecek

Tiské stěny jsou také specifické malými chyty. „Navíc když je teď takové teplo, člověk se snadno zpotí a chyty mu kloužou. Bez opatrnosti a bez dozoru zkušenějšího kolegy bych tak rozhodně začínajícím lezcům neradil Tiské skály podceňovat,“ doplnil Ondra.

Záchranáři se podle Voleníka setkávají s celou škálou zranění, od lehčích až po středně vážná. „Jde o zlomeniny rukou, nohou, tržné rány na hlavě nebo rozbité hlavy. Bohužel z čím větší výšky horolezec spadne, tím jsou zranění těžší, dochází tak i k velkým těžkým poraněním, která označujeme jako polytrauma. Dochází k těžkým nitrolebním poraněním, při nichž opravdu už jde o život,“ přiblížil Voleník.

Samotný zásah je pro horskou službu i záchranáře ve skalách vždy náročný, hlavně kvůli nepřístupnému terénu. „Je potřeba se ke zraněným dostat co nejrychleji. Proto také aktivujeme leteckou záchrannou službu s tzv. podvěsem, kdy lékař se záchranářem slaní z vrtulníku přímo na skálu nebo pod tu skálu, kde je zraněný lezec. Následně ho ošetří, na laně v místa vyprostí a na rovinaté ploše následně přendá do vrtulníku,“ vylíčil Voleník.

Nejvíce úrazů přichází zjara

Když už si lezec ve skalách přivodí zranění, měl by podle záchranářů vědět, kde se přesně nachází. „Pro nás je důležitá co nejrychlejší lokalizace. Spíše zažíváme, že lezci vědí, který ze skalních útvarů zdolávají, a my ho umíme v našich mapách najít. Ale pokud skály neznají, měli by mít v telefonu nainstalovanou aplikaci Záchranka, přes kterou se nám přesně zobrazí, kde se zraněný nachází,“ doporučil Voleník.

Podle starosty Tisé Tomáše Kratochvíla se nejvíce úrazů stává zejména zjara. „Lidé vyrazí poprvé do přírody a ještě nejsou vytrénováni. Hodně nám pomáhá, že v Tisé máme už několik let stanici horské služby, která funguje perfektně i v integraci s místními hasiči. Horolezci k Tisé patří, ale měli by být opatrní. Zdraví máme jen jedno,“ vzkázal starosta.

Vloni navštívilo Tiské skály více než 35 tisíc platících návštěvníků.