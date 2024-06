V zámeckém parku v Liberci, konkrétně v jedné z městských částí Vratislavicích nad Nisou, v neděli 2. června odpoledne uhodil blesk do stromu a zranil 20 lidí. Na místě zasahovalo několik sanitních vozidel, mezi zraněnými byly i děti. Kvůli závažné situaci byl vyhlášen traumatologický plán, do akce se zapojily vyšší desítky zdravotníků.

V zámeckém parku v libereckých Vratislavicích v neděli 2. června odpoledne uhodil blesk do země a zranil lidi | Video: ZZS Libereckého kraje

K vážné události došlo v neděli 2. června ve Vratislavicích nad Nisou v Zámeckém parku během oslav Dětského dne. Během bouřky udeřil blesk do stromu a došlo ke zranění 20 lidí, z toho 11 dětí a 9 dospělých. Záchranáři museli pět dospělých resuscitovat.

„Patnáct z nich jsme transportovali do liberecké nemocnice, dva do jablonecké a jednoho letecky do Prahy,“ sdělil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev s tím, že někteří skončili v bezvědomí. „Velký dík patří našim zaměstnancům, kteří na místě události trávili volný čas se svými rodinami, v okamžiku neštěstí ale začali okamžitě pomáhat,“ dodal.

Žena o zásahu bleskem v Liberci: Rána byla tak velká, že vás zabolelo celé tělo

Na místo vyrazila i helikoptéra záchranné služby. „Krajská nemocnice Liberec aktivovala traumaplán 2. stupně a jsme připraveni situaci zvládnout,“ řekl Václav Řičář pro Deník.

Okolnosti neštěstí popisovali lidé přímo z místa na sociální síti. Podle některých udeřil blesk do stromu, pod nímž stála skupinka lidí. Jiní hovořili o tom, že blesk uhodil do země. „Stáli jsme pod vedlejším stromem. Ještě teď se klepu,“ svěřila se jedna z účastnic Dne dětí.

Šílená rána

„Je to hrozné. Byla jsem se synem hned vedle toho a pak jsme viděli blesk a lidi na zemi,“ dodala další návštěvnice.

„My stáli kousek od nich u koní a bylo to opravdu ošklivý. V tom chaosu jsme se všichni rozbíhali každý na jinou stranu, a tak doufám, že jsou ti lidi v pořádku,“ znělo další svědectví.

Zdroj: HZS LK

„Stáli jsme zrovna ve frontě na cukrovou vatu a najednou šílená rána. Děti vyděšené, jeli jsme hned domů. Snad budou všichni v pořádku,“ řekla jedna z návštěvnic Veronika M.

Svědkem úderu blesku v Liberci byla i sálová sestra. Ihned vyrazila pomáhat

K celé události se na facebooku vyjádřila i městská čtvrť Vratislavice nad Nisou, která akci organizovala. „SMUTNÁ KAŇKA ZA DNEŠNÍ AKCÍ. V průběhu dnešního dětského dne došlo k úderu blesku do stromu, což zranilo několik návštěvníků. Dle aktuálních informací by měli být všichni zranění mimo ohrožení života. Pevně doufáme, že budou všichni v pořádku. Držíme jim palce. Děkujeme složkám IZS za rychlý a profesionální zásah.“