„Řidič jel ve směru ke Karlovu náměstí, při průjezdu kolem Rubešovy ulice si všiml, že je tam zákaz vjezdu, jednosměrná ulice, začal proto couvat a pravým zadním rohem narazil do lampy,“ popsala policejní mluvčí Michaela Richterová s tím, že požití alkoholu bylo u řidiče vyloučeno. Nyní probíhají výslechy účastníků nehody, svědků.

Zranění chodkyně je naštěstí lehké. „Pacientka utrpěla tržné mnohočetné ranky na hlavě a tržnou ránu na ruce,“ upřesnila mluvčí záchranné služby Patra Homolová. Sanita ženu převezla na chirurgickou ambulanci.

V rámci šetření se, jak potvrdila policejní mluvčí, bude zjišťovat také způsobilost seniora k řízení motorových vozidel. Právě toto téma rozpoutalo mezi obyvateli značnou diskuzi. „Nerozumím tomu, jak může lékař pustit za volant někoho, kdo se sotva udrží na nohou a bez hole by neušel ani jediný krok,“ poznamenal očitý svědek nehody Lukáš Vaňhal.

Ten šel pár chvil předtím s přítelkyní a dvěma dětmi stejným místem a celou situaci následně všichni viděli z Naivní restaurace. „Vezměte si, že bychom v tu chvíli na místě zraněné ženy stáli my se dvěma malými holčičkami nebo kdokoli jiný s malými dětmi, které by ta lampa dokázala na místě rozmáčknou jak mravenečky. Chtěl bych, aby s tím už konečně začal někdo něco dělat,“ vyjádřil se.

„Tím ale rozhodně nemyslím, že by se měl každému člověku po šedesátce vzít řidičák. Někdo je v osmdesáti letech naprosto bez problémů sednout za volant, jindy může mít problém čtyřicátník,“ poznamenal pro Kolínský deník. „Lidi by měli mít sami soudnost, zda sednout do auta, a když ji nemají oni, aspoň ti lékaři by s tím měli něco dělat,“ dodal.

Není to ale podle jeho slov jen otázka zdravotního stavu a věku. „To samé jsou řidiči, kterým byl několikrát za sebou odebrán řidičský průkaz kvůli drogám nebo alkoholu, ale oni i po “osmé” dostanou řidičský průkaz zpátky a vesele se zdrogovaní pohybují mezi námi v autech a ohrožují naše životy. Nechci, aby naše děti byly těmito rádoby řidiči ohrožovány,“ uvedl důrazně.

V případě nehody v Kutnohorské ulici je podle jeho slov štěstí, že ženu trefila do hlavy baňka, ne kovový sloup. „Přesto jí to prostě složilo k zemi. Měla krvácení na temeni hlavy, krvácela poměrně dost. Ale neomdlévala, byla při vědomí, během chviličky byla na místě záchranka,“ popsal.

K ženě se ihned po nehodě seběhl hlouček lidí, kolemjdoucí jí dávali i první pomoc. V té chvíli už byli jako první na místě i městští strážníci, kteří hlídkovali v ulicích a ležící lampy i zraněné ženy sedící na chodníku si ihned všimli. „Po celou dobu zásahu záchranné služby a státní policie pak usměrňovali dopravu, která se samozřejmě v úzkých uličkách centra začala okamžitě zcela ucpávat,“ popsala mluvčí Helena Honkiszová.

Diskuze se rozpoutala i kolem lamp samotných. „Jak je možné, že lampa sletí jak špejle zapíchnutá do písku při mírném ťuknutí?“ ptají se lidé. Svědci totiž popisují, že řidič do lampy najel pomalu, že náraz byl mírný. Jiní zase poukazují na to, že možná až tak mírný nebyl, když lampa byla prý čtvrtkou pod autem.

Lékařské prohlídky u seniorů



Pravidelné lékařské prohlídky, které jsou nutné pro uznání způsobilosti k řízení motorových vozidel, řeší zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Držitel řidičského oprávnění je povinen se jim podrobit nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let a nejpozději v den dovršení tohoto věku. Od 68 let jsou pak povinné každé dva roky. Lékař ale může s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu stanovit další prohlídku i v dřívějším termínu.



Absolvovat třeba jízdy pro seniory povinné není. Mohou si zaplatit kondiční jízdy v autoškole, existují i různé projekty typu Jedu s dobou, kde si mohou osvěžit znalosti pravidel silničního provozu či zdravovědu, vyzkoušet si třeba brzdění na různých površích, aquaplaning, jízdu přesnosti, jízdu v kluzké zatáčce, zipové řazení apod.