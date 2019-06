Zraněná žena se nacházela v nepřístupnému terénu na pravém břehu Vltavy, kam bylo možné se dostat jen z hladiny řeky, nebo slaněním z vrcholu skal. Operační důstojník proto k události vyslal ze stanice Příbram lezeckou skupinou a ze sedlčanské stanice hasiče s motorovým člunem. Na pomoc vyjela i jednotka SDH obce Kamýk nad Vltavou. Dále byl na místo povolán vrtulník Letecké služby Policie ČR s leteckými záchranáři. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje vyslala k události vozidlo rendez-vous s lékařem z výjezdového stanoviště Sedlčany, sanitku ze stanoviště Krásná Hora a vrtulník letecké záchranné služby z Prahy.

"Při cestě k zásahu bylo upřesněno místo setkání hasičů se zdravotnickými záchranáři na levém břehu, kde byl také spuštěn na Vltavu člun, do kterého se k lezecké skupině z Příbrami nalodila i lékařka zdravotnické záchranné služby," popisuje postup záchrany velitel čety HZS stanice Příbram Michal Kraft. A pokračuje: "Po příletu vrtulníku s leteckými záchranáři se tito ke zraněné osobě spustili a ve spolupráci s lékařkou prohlédli a zajistili prvotní ošetření. Následně horolezkyni pomocí palubního jeřábu vyzvedli a v podvěsu dopravili na nedalekou louku, kde byla zraněná žena zafixována do vakuové matrace a poté převezena k vrtulníku záchranné služby, který ji transportoval do Fakultní nemocnice v Motole."