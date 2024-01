77plus1: Měsíc pro fakultu, vánoční zázrak z Hostivice i rybí monstrum

Většina z dnešní sedmičky zpráv je vlastně takovou pestrou směsicí výjimečných dárků. Říká se, že na co hodně myslíme, to se nám nějakým způsobem zhmotní. Dokonale to klaplo v případě Petry Duškové z Hostivice, která je celoživotní milovnicí soviček. Na zahradě se jí přímo na Štědrý den uhnízdilo hned osm kalousů ušatých, kteří obsadili sušák na prádlo a jehličnany na pozemku a přivedli si i mláďata. Vskutku vánoční zázrak.

