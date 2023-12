77plus1: „Fotka“ Ježíška, padesát let v tramvaji i mláďata tučňáků brýlových

Padesát let řídit tramvaj, to je panečku něco. Jiří Hauser začal vozit cestující v tramvaji (tedy šalině) po Brně už v sedmdesátých letech minulého století a vydržel až do tohoto pondělka. Za tu dobu se (nejen) doprava (nejen) v jihomoravské metropoli proměnila zásadním způsobem. Ve své profesi začínal neuvěřitelně věrný řidič v podstatně klidnějším provozu, ale neztratil se ani v dopravním chaosu pokročilého jednadvacátého století. Možná mu v tom pomáhal i rituál, který si neodpustil vždycky, když dojel na konečnou – udělat deset shybů přímo v tramvaji na tyči nade dveřmi. Obdivuhodný chlapík.

