Vážení a milí čtenáři, jaro začalo trochu později, než by se slušelo, ale každý z nás už cítí změnu počasí ve vzduchu a těší se na nové zážitky, které mu teplejší měsíce v roce přinesou. Festivaly, stanování, koupání, výlety s dětmi, moře… Každý má nějaký oblíbený způsob, jak strávit volné letní dny. Vybral jsem pro vás proto tři zprávy, které se týkají Chorvatska. Nejen proto, že k moři tam zamíří tradičně statisíce Čechů a každá praktická informace se hodí, ale i proto, že pro vás chystáme speciální Chorvatský deník, který vyjde na začátku června.

Nový web Deníku 77plus1.cz nabízí regionální zajímavosti, fotografie, videa i něco navíc | Foto: Deník

V Deníku se v následujících dnech například dočtete, jaké počasí bude v létě, že s jízdenkou k moři se vyplatí neotálet nebo kolik peněz si s sebou do Chorvatska máte vzít.

Další dvě zprávy se týkají také cestování. Zaujalo mě, že D35 z Mohelnice do Čech zaplatí a postaví soukromník. Stát sáhl znovu po soukromníkovi po dosavadních zkušenostech s pilotním projektem na dálnici D4 z Příbrami do Písku. A věděli jste, že obchvat Pardubic, po kterém by se měli řidiči projet v roce 2025, bude mít jednu unikátní stavbu? Půjde o most vysoký šedesát metrů. Rozpětí sto pětatřicet metrů přes Labe řadí tento most k největším zavěšeným mostům u nás.

Ať už pojedete po mostech na své oblíbené místo na Jadranu, nebo na chalupu do Beskyd, přeji vám hlavně klidnou cestu bez kolon a štěstí na správné lidi kolem sebe. Protože s dobrými lidmi je dobře všude.