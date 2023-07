77plus1: Originální svatostánek, česká zubařka na Everestu i výšivky na přání

To, co uvidí návštěvníci kostela v Chotěvicích, může některé z nich pohoršit. Chápu to, ale mně záběry z originálně vyzdobeného svatostánku úplně rozzářily den. Manželé Krajčovi mě dostali už svou odvahou pustit se do oprav dlouhá léta chátrajícího kostela, ale vyzdobit jej navíc mixem starého umění a novodobého pop-artu? To je skvělý nápad a odvaha na druhou. Sympatické je, že si to nenechávají jen pro sebe a kostel je o prázdninových víkendech vůbec poprvé po mnoha letech přístupný lidem.

Nový web Deníku 77plus1.cz nabízí regionální zajímavosti, fotografie, videa i něco navíc | Foto: Deník