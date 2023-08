Milí čtenáři, dnes bych opět mohl vybrat mnohem víc než sedm zpráv, které mě z produkce reportérů Deníku zaujaly.

Nový web Deníku 77plus1.cz nabízí regionální zajímavosti, fotografie, videa i něco navíc | Foto: Deník

„Měla jsem čtrnáct dní dovolenou s vnoučaty, ale jakmile jsme je odvezli, už jsem doma říkala, že se zase do práce těším. A to je pravda. Člověk je v práci většinu času a je to tady vlastně jako moje rodina,“ usmívala se Růžena Hanusková během slavnosti, kdy ji ocenili za padesát let služby v litoměřické nemocnici. Klobouk dolů za takovou výdrž a pozitivní přístup k životu a k práci. S takovou kolegyní musí být radost dělat. Pokud někoho takového ve své práci máte, dejte mu najevo, že si ho vážíte.

Vážit si jeden druhého musí po svatbě i pár, který si užil pravou romskou svatbu. Prý nechyběla ani bitka. Zábavu si užili i v Táboře, kde navzdory počasí tleskali komediantům v ulicích. Ti obecenstvu radili, aby podobné kousky doma nezkoušeli.

Husarský kousek zvládl osmnáctiletý Vašek Hradil z Krnova, který jel na pionýru z Krnova do Turecka. Cestu dlouhou 6500 kilometrů urazil za 17 dní. Bobry po cestě asi neviděl, ale zanedlouho si je možná bude moci dát díky brněnským vědcům k jídlu.

K jídlu jsou rozhodně broskve a švestky ze sadů, které teď lákají na samosběr. A lákavé jsou nyní díky filmu Barbie i různé panenky, ale takový český Ken Rumburak je mi mnohem blíž než americký nagelovaný panák.