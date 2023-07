Podle oficiálních údajů existuje v České republice přesně 349 obcí, které mají ve svém názvu slovo Lhota nebo Lhotka. To je více než pět procent z celkového počtu sídel v zemi. Není divu, že obyvatelé Lhot chtějí sdílet svou sounáležitost s dalšími Lhoťáky. Tradice sjezdů Lhot a Lehot trvá už od roku 1981 a nejlepší na ní je, že sraz se může každý rok konat jinde. Přečtěte si na webu Hodonínského deníku, jaký byl ten letošní v Nové Lhotě.

Nový web Deníku 77plus1.cz nabízí regionální zajímavosti, fotografie, videa i něco navíc | Foto: Deník

Přiznám se, že o naprosto vážně míněném návrhu seriózní prvorepublikové poslankyně Betty Karpíškové na uzákonění bigamie jsem se dozvěděla poprvé. Nebyla to žádná šílená aktivistka, ale zjevně se z titulu své funkce snažila napomoci řešení dnes těžko představitelné situace, kdy desetitisíce mladých žen nemohou najít partnery kvůli tomu, že prostě nejsou, protože padli na bojištích první světové války.

Uspět se svým návrhem nemohla, stejně jako by se to asi nepovedlo ani dnes. Každopádně se jí nedá upřít odvaha, kterou prokázala i zhruba o dvacet let později, když spolupracovala za druhé světové války s domácím odbojem. Bohužel ji to stálo život v plynové komoře v Osvětimi.

Svěžím vánkem v úmorném vedru posledních dní je aktivita mladých farmářů z Olomouce, kteří se nebáli zkusit něco nového a otevřeli samoobslužný stánek s lokální zeleninou a dalšími produkty. Osvěžující je hlavně jejich víra v to, že lidé za odebrané zboží skutečně zaplatí, i když na ně nikdo nedohlíží.