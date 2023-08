77plus1: Pivo ze vzduchu, netopýři v nemocnici i přísně hlídaný trezor v Praze

Zní to jako sci-fi a zároveň sen každého pivaře. Pivo vyrobené ze vzduchu! Neuvěřitelné. Pivovar v Nošovicích, který se pustil do zajímavého experimentu spolu s vědci z Českého vysokého učení technického, chtěl netradičním počinem poukázat na to, že v přírodě stále víc ubývá vody. A že bez ní život (ani pivo) není, je jasné asi každému. V nouzových podmínkách tedy skutečně lze vodu, a tím i pivo, ze vzduchu získat, ale na udržení všech lidí, zvířat a rostlin při životě by to opravdu nestačilo.

