77plus1: Konec porodnice ve Stodě, mistr světa z Písku i bílý srnec u Nechranic

Sehnat zubaře, praktického lékaře nebo pediatra je stále větší adrenalin. Přesto jako by se čekalo, že se stane zázrak a lékaři se odněkud vynoří. Zázrak se však nekonal ve Stodě, kde se nyní rozhodli po šedesáti letech porodnici úplně zavřít. Jediný důvod? Nejsou dětští lékaři. Sehnat je není kde. Jistě, porodnice ve Stodu patřila mezi ty menší a nastávající maminky mohou jezdit do Plzně nebo do Domažlic. Přesto jde o znepokojivou zprávu a věřme, že tento palčivý problém někdo začne konečně urychleně a systémově řešit.

