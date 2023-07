77plus1: Středočeské Bradavice, jihočeské Benátky i východočeské Pompeje

Ondřej Dluhí Zástupce šéfeditora pro print v centrální redakci Napište mi

Milí čtenáři, pokud bych měl kromě dnešního výběru vypíchnout, jaká témata stojí v létě v Deníku rozhodně za přečtení, byly by to Chorvatský deník a Opuštěné budovy. Seriál Opuštěné budovy odstartoval na začátku července a bude tu pro vás až do poloviny září. Během deseti úterků a střed představí reportéři a redaktoři Deníku celkem 140 míst (po deseti z každého kraje), která jsou opuštěná nebo tajemná. Deset týdnů ve čtrnácti krajích znamená celkem 140 příběhů, rozdělených tematicky i regionálně.

Nový web Deníku 77plus1.cz nabízí regionální zajímavosti, fotografie, videa i něco navíc | Foto: Deník