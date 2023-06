Snad v každém balíčku doporučení odborníků pro zlepšení duševního zdraví se píše: nečtěte noviny, nesledujte zprávy v televizi ani na internetu. Každodenní porce negativních informací vám ničí spánek i život. Zajisté. Číst každý den o válkách, nehodách, inflaci, podvodnících atd. na klidu a duševní pohodě nikomu nepřidá. V Deníku však přinášíme i jiné zprávy. A věřte, že některé příběhy vás doslova pohladí po duši.

Tak třeba ten o skupině žen na Chomutovsku. Vstávají před svítáním a ještě před tím, než vyrazí do zaměstnání, se brodí mokrou vysokou trávou a pomocí dronu v ní hledají ukrytá srnčata. Když nějaké najdou, přikryjí je košem a místo viditelně označí, aby je zemědělci nezabili svými sekacími stroji.

Řidič sanitky v Brně měl po práci a určitě už se těšil, že si odpočine. Na parkovišti u obchodu si ale všiml podivně vyhlížejícího muže za volantem. Neváhal otevřít auto, poskytl muži první pomoc a zavolal záchranáře. Diabetikovi, který byl bezvládný možná už dvě hodiny, tak pravděpodobně zachránil život.

Co je komu po zajatcích ze všech koutů světa, kteří za druhé světové války trpěli a často i zemřeli v táborech na Jesenicku? Roman Janas jim věnoval osmnáct let života. Jen díky němu teď potomci spousty z nich vědí, jak to s jejich předky tehdy bylo.

V roce 1968 maturovali v Prostějově. Dnes jsou to sedmdesátníci, kteří ukázali, že jsou vnitřně stále mladí, a rozhodli se představit svoje tehdejší maturitní tablo doplněné nynějšími podobenkami. Pro kolemjdoucí je magnetem…