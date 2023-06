Když jsem vybral prvních sedm zpráv posledních sedmi dní na tuto stránku, zhrozil jsem se. A pak znovu a znovu. Celkem jsem musel vybírat sedmkrát. První výběr: dostali byste depresi (všechno byly nehody a nepříjemné události). Druhá sedmička: ovládl by vás pocit, že mne nezajímá nic jiného než sport (holt úděl bývalého sportovního novináře). Třetí „best of“ zase nevyšlo. Bylo to samé Brno (nedivte se, mám ho rád).

Nový web Deníku 77plus1.cz nabízí regionální zajímavosti, fotografie, videa i něco navíc | Foto: Deník

Čtvrtý výběr už byl trochu lepší: byly v něm bylinky, radost a léto. Ale zase žádné regiony, takže… taky nic. OK, zkusíme to popáté. Hmmm, ani ten výběr vám tu nenechám, to by byla samá zvířátka. A koťátek, štěňátek (ale hlavně žraloků) asi máte teď ve zprávách až dost.

Jsme u pokusu číslo šest: ten se mi líbil moc. Ale asi by se nepozdával vám. Ukázal by, jak moc jsem staromódní (a chci papírové jízdenky, placení bankovkami a kdovíco ještě). Tak jsem to vzdal.

Přestal jsem vymýšlet, vybral z každé předchozí sedmičky jeden tip, přidal k tomu sedmou, poslední a hlavně pozitivní zprávu o otevření náplavky v Olomouci. A díky tomu vás konečně můžu naladit jak na drink v příjemném prostředí řeky (a v podstatě kdekoliv), tak na čtení tohoto výběru od našich psavců a fotografů.