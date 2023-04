77plus1: Pivní speciály pro Velikonoce, historie Velorexů i úspěch Petry Kvitové

Všude kolem nás se děje plno zajímavých věcí. Takový mám pocit, když si každý pátek pročítám přílohu Deníku s názvem 77 plus 1. Běžně čtu v Deníku hlavně zprávy z mého okolí, tedy z Ostravy a z dalších měst Moravskoslezského kraje, protože mě zajímají informace o tom, jak to zrovna vře v místní politice, jak se bude řešit neúspěšná sezona ve fotbalovém Baníku nebo co nového se bude v našem regionu stavět a opravovat.

Nový web Deníku 77plus1.cz nabízí regionální zajímavosti, fotografie, videa i něco navíc. | Foto: Deník