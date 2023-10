77plus1: Extrémní výkon v podzemí, nemocniční raut i doručovací dron

Dívám se na fotografii dvou malých baculatých chlapců a myslím na to, co všechno museli už jako děti prožít. Jiří a Josef Fišerovi byla dvojčata narozená před druhou světovou válkou. Z běžného dětství na vesnici brzy nezbylo nic. Na začátku okupace jim popravili otce za protistátní činnost. Jako šestiletí skončili s maminkou a starší sestrou v Terezíně, za dva roky následoval transport do koncentračního tábora v Osvětimi. Matku a sestru už pak nikdy neviděli, zato až příliš zblízka viděli a na vlastním těle zažili krutost a praktiky nechvalně proslulého doktora Mengeleho.

Nový web Deníku 77plus1.cz nabízí regionální zajímavosti, fotografie, videa i něco navíc | Foto: Deník