Co je větší rarita? Dozrávající borůvky těsně před zimou, smažený kuřecí řízek s bramborovým salátem za 12,90 koruny, vzácné zvíře, jemuž se říká prasojelen, nebo kamioňák, který napsal knihu? Jedno téma zajímavější než druhé. Pokud vás některé z nich osloví víc, přečtěte si podrobnější informace na stránkách regionálních Deníků.

Nový web Deníku 77plus1.cz nabízí regionální zajímavosti, fotografie, videa i něco navíc | Foto: Deník

Jdete lesem, prší, fouká, v nohách máte už spousty kilometrů, chcete si odpočinout a něco si v klidu sníst. Civilizace je daleko, ale najednou se před vámi objeví dřevěný domek, kde se můžete zahřát a třeba tam i přespat. Takový útulný dřevěný domek. Prostě útulna. Myslela jsem si, že toto slovo patří spíš do historie, ale v poslední době se zdá, že přístřešky s těmito lehce starosvětskými názvy zažívají renesanci. A nemusí jít jen o pár narychlo sbitých prken, ale o přímo architektonická díla. Několik takových lze najít například už v Krkonoších a hned dvanáct moderních útulen má v dohledné době vyrůst v Krušných horách. Těšme se.

S čerty nejsou žerty. To v sobotu na vlastní kůži pocítila návštěvnice průvodu krampusů v Polné. Jeden ze stále populárnějších děsivých čertů se zřejmě do své role vžil až příliš a svou oběť mlátil metlou vší silou. Žena má nyní na akci nepěknou památku v podobě bolestivých šrámů a modřin. Věřím tomu, že se jednalo o ojedinělý incident a že většina krampusů sice vzbuzuje hrůzu, ale chová se v přijatelných mezích a v rámci toho, co lidé očekávají. Přesto si radši počkám na naše čerty, kteří doprovázejí Mikuláše.