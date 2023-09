Nějak se nemůžu rozhodnout, co je větší div: pes, který dokáže vyčenichat lidské ostatky nacházející se desítky metrů hluboko pod vodou, nebo umělá inteligence? Schopnosti obojího jsou až šokující. Umělá inteligence už dokáže takové věci, že se nad nimi tají dech. Zatím spíš pro zábavu ji využívá starosta Úvalna, který za jejího přispění připravil originální výstavu v místní minigalerii. Možnosti AI jsou ale nesrovnatelně větší. Proto doufejme, že se nevymkne kontrole a zůstane jen dobrým sluhou, a ne zlým pánem.

Ale ať je umělá inteligence sebegeniálnější, stejně si myslím, že například některých superschopností speciálně vycvičených psů nikdy nedosáhne.

Divem svého druhu je také vznikající most přes Orlickou přehradu. Až bude hotový, bude se pyšnit největším mostním betonovým obloukem v republice. Vlaky by po něm měly bezpečně jezdit minimálně dalších sto let.

Skutečným unikátem je ale i původní most stojící těsně vedle vznikajícího díla, který pochází již z roku 1889. Dnešním parametrům už sice nevyhovuje, ale svému účelu stále slouží a vlaky po něm jezdí dodnes. Naštěstí se našli nadšenci, díky kterým by měl historický skvost zůstat zachován, a pokud vše klapne, určitě se stane magnetem pro turisty.

Tím dozajista bude, ještě mnohem více než dosud, také město Žatec. A nemusí už ani moc investovat do propagace. To, že se dostalo na seznam světového a přírodního dědictví UNESCO, je pro něj tou nejlepší reklamou.