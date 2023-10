77plus1: Obrazy z popela zesnulých, marmeláda ze Šumavy i vyhlídka na Bazaly

Nebudu lhát, na první přečtení mě ta zpráva lehce šokovala. Skutečně někdo myslí vážně, že namaluje obraz s použitím kremačního popela? Ale čím víc nad tím přemýšlím, tím víc se mi ten nápad líbí. Je to originální, je to odvážné a určitě to není pro každého, ale jsem přesvědčená, že zájemců o svou novou službu bude mít majitelka pohřební služby a zároveň výtvarnice Jana Žitná víc než dost.

