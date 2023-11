Možná už z doby kamenné nebo bronzové či železné pocházejí dva velmi staré obří kmeny, které si odvezli archeologové ze staveniště v Hradci Králové. Kmeny mají úctyhodné rozměry, váží kolem patnácti tun a měří asi jedenáct metrů. Odborníci se domnívají, že se může jednat o polotovary monoxylů, což jsou lodě vydlabané z jednoho kmene. Jestli to tak je, ukáže se v nejbližších měsících. Pokud se domněnky archeologů potvrdí, bude to bomba! Podobné nálezy jsou totiž velmi výjimečné.

My však žijeme v době plastové. Až příliš jednoznačně to potvrdil výzkum vědeckého týmu z Ostravy. Jako první na světě přinesl přesvědčivé důkazy o přítomnosti mikroplastů v lidské plodové vodě a zároveň v placentě, a to u devíti z deseti těhotných žen. Co to znamená pro naše zdraví, to se teprve uvidí.

Že nikdy není nic ztraceno a zlomit nad někým hůl je až to poslední, ukazují výsledky ze speciálního oddělení věznice v Ostrově. Zatímco většina „běžných“ vězňů se dříve nebo později za mříže opět vrátí, protože jinak žít neumí, v Ostrově se snaží s motivovanými vězni pracovat tak, aby jejich život nabral jiný směr. A daří se jim to překvapivě dobře. Někdy prostě stačí podat pomocnou ruku tomu, kdo o to stojí, a ukázat, že se věci dají dělat jinak.

Kéž by se co nejvíc takových pomocných majáků rozsvítilo na cestu i dětem, mezi kterými je stále běžnější řešit napětí a frustraci bolestivým zraňováním vlastního těla.