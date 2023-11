Muž, který v sobě snoubí sílu i něhu. Spousta žen asi bude souhlasit s tím, že tato kombinace je zatraceně sexy. Jeden takový muž pečuje o pacienty v nemocnici v Novém Městě na Moravě. Jiří Balabán je mistrem světa v mrtvém tahu a zároveň zdravotním bratrem. K tomu není co dodat!

Originální portrét Václava Havla zdobí nově letiště v Praze. Při pohledu z určitého úhlu dílo vypadá jen jako hromada věcí, které souvisejí s prvním českým prezidentem – spousta klíčů, psacích strojů, radiátor s kovovými pouty, česká vlajka z pravého sametu nebo srdce jako Havlův osobní symbol. Ale stačí se podívat trochu jinak – a čáry máry fuk – objeví se Havlova tvář.

Letošní podzim je prostě překrásný. Pokud jste si užili procházek v barevném listí už dosyta a toužíte i po jiné barvě než žluté a červené, zkuste se vydat k polím do jižních Čech. Na chvilku si možná budete připadat jako někde v Provence. To voňavé fialové sice není levandule, ale svazenka vratičolistá, rozkvetlým lánům to však na kráse nic neubírá.

Při procházkách lesem tak trochu počítáme s tím, že můžeme potkat divoká prasata. V Ústí nad Labem však stačí zůstat ve městě. Kamera strážníků tam zachytila před pár dny špalír divočáků mířící k magistrátu. Kanci tam před časem blokovali i vstup do školy a vydali se do obchodu nebo do nemocnice. Myslivci je nestačí odchytávat. Takže zbývá jen rada: Pokud potkáte divočáka, nevšímejte si ho a kliďte se mu z cesty. Nebezpečná jsou hlavně zvířata, která se dostanou do stresu.