Co si nejvíc pamatuješ z roku, který právě končí? Co nejzajímavějšího se podle tebe stalo? Že jsem jezdila v létě na koni, na Pandoře. A že u babičky máme novou kočičku, která se jmenuje Krtina.

A co škola? Co tě baví jako prvňáka nejvíc?

Škola je dobrá. Baví mě kroužek ekozahrádkář. Taky že tam mám kamarádku Karličku a že máme hodnou paní učitelku.

Máš ráda matematiku a čísla?

Jo. Mám ráda jedničku, trojku, šestku a sedmičku.

A proč máš ráda zrovna tato čísla?

Protože se mi líbí, jak jsou některá větší a některá menší. Tatí, můžu ta čísla napsat u tebe tady na počítači?

Nevadilo ti, že jsi se musela kvůli koronaviru ve škole testovat a že jsi byla několikrát v karanténě?

Ne. Vyučování po tabletu mi sice trošku vadilo, alespoň je dobré, že se přes něj vidím s paní učitelkou a s kamarády.

Co by sis přála do příštího roku?

Aby bylo teplo, aby už bylo jaro a mohla jsem zase jezdit na koni. Abych zase povyrostla. A abych mohla zase chodit bosá.

Co bys popřála jiným lidem?

Aby byli zdraví.

Koronaviru chceš něco vzkázat?

Aby nenapadal tolik lidi. Aby se přestal šířit. A hlavně bych chtěla, abychom ho neměli ve škole.

Chceš se na něco zeptat mě?

Jo: těšíš se, až bude Ježíšek a pak až bude léto?

Samozřejmě.

A na co se ještě těšíš? Až pojedeme na dovolenou? A tati, já má hlad!