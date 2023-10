Na Jadranu jste se po tři měsíce fotili v „chorvatských“ brýlích Deníku a posílali nám snímky svých oblíbených míst v Chorvatsku. Za desítky krásných fotografií všem čtenářům moc děkujeme. Nutno říct, že vybrat tři nejlepší soutěžní snímky nebylo pro porotu Deníku vůbec jednoduché. Tři vítěze, kterým Deník proplatí poplatky za cestu na Jadran, ale už známe.

Rodina vítěze fotosoutěže Chorvatského deníku Martina Konečného. | Foto: se svolením Martina Konečného

Třemi šťastnými výherci naší letní čtenářské fotosoutěže se stali Martin Konečný, Jana Jabůrková a Ladislav Pištora. Deník jim věnoval šek v hodnotě 2000 korun.

Jejich vítězné fotografie si můžete prohlédnout v galerii.

Kam jezdí naši vítězové do Chorvatska nejraději?

Nejen na to jsme se jich zeptali v krátkém rozhovoru.

Soutěžíte s Deníkem často? Čekali jste, že vyhrajete?

Jana: Vůbec, ne. Toto byla naše první soutěž, a to jen díky naší kamarádce Martině, která nám soutěžní stránku z Deníku dala před naší dovolenou. Opravdu jsem to nečekala, popravdě jsem na to zapomněla. Jsem vděčná za výhru, udělala nám obrovskou radost, ještě teď tomu nemůžu uvěřit.

Martin: Toto byla první soutěž, které jsme se zúčastnili. Na soutěž jsem narazil náhodou při plánování cesty do Chorvatska. Ze začátku jsem moc s výhrou nepočítal, po zveřejnění našich fotek na webu svitla jiskřička naděje. Nápad na focení vznikl spontánně až po bahenní proceduře.

Ladislav: S Deníkem nesoutěžím, tato soutěž byla moje první a nemyslel jsem si, že vyhraju. Vlastně jsem už na tu soutěž i zapomněl.

Jak často a kam jezdíte do Chorvatska nejraději?

Jana: Toto byla naše první rodinná dovolená u moře v Chorvatsku, v Jadranovu, kde jsme si odpočinuli, užili společné chvíle a koupání. První naše rodinná dovolená u moře byla v Itálii před pěti lety.

Martin: Do Chorvatska se snažíme jezdit pravidelně každé léto, vždy volíme jinou lokalitu, rádi poznáváme nová místa, nicméně všude jsme zatím byli spokojeni. Projetou máme celou Severní Dalmácii a část Makarské.

Ladislav: Do Chorvatska jezdíme každý rok již devatenáct let, nejvíce na Makarskou Rivieru, Omiš, Igrane, Živogosće, Promajna a podobně. Někdy zavítáme i na sever - Senj, Crikvenica, ostrov Pag.

Vítězové Chorvatského deníkuZdroj: se svolením soutěžících, koláž Deník

Kam byste se chtěli ještě v Chorvatsku podívat?

Jana: Ráda bych se podívala na Makarskou riviéru, jelikož jsem tam strávila tři týdny jako dítě a ráda na to vzpomínám.

Martin: Příští dovolenou plánujeme na ostrově Pag nebo Hvar, rádi bychom také projeli jih Chorvatska - Dubrovník, Korčulu.

Ladislav: Je spousta míst a možností, avšak nejvíce nás nyní lákají ostrovy, kde není až taková koncentrace lidí.

Baví vás Chorvatský deník? Co nejvíce?

Jana: Váš Deník se k nám dostal řekla bych náhodou. I když vlastně náhody neexistují.

Martin: Ano, baví, občas jsem se pobavil fotkami ostatních soutěžících. Na webu se také objevují tipy na nová a zajímavá místa i užitečné informace. Nejraději čtu příběhy a rozhovory se zajímavými lidmi. Jsem spokojený čtenář vašeho Deníku.

Ladislav: Chorvatský deník mě bavil, jsou tam různé rady i pro zkušené turisty, kteří jezdí do Chorvatska bez navigace.

Sledujte dál chorvatsky.denik.cz



Na chorvatsky.denik.cz jste mohli během prázdnin pravidelně číst původní reportáže, užitečné informace i zajímavosti. Nebo si zkusit některý ze zábavných kvízů. Náš velký chorvatský speciál ale pokračuje dál i během podzimu! Připravujeme pro vás další exkluzivní články a zprávy od Jadranu. Na stránkách chorvatsky.denik.cz se můžete inspirovat třeba tipy, jak si užít Chorvatsko na kole nebo kam za adrenalinovými zážitky. Také vám poradíme, jak se zabavit, když na Jadranu prší, a mnoho dalšího.