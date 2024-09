„Oproti červenci nám vzrostl počet lidí, kteří přišli na Deník.cz o více než dvě stě tisíc. Články na našich webech hledají čtenáři nejen z Česka, ale také ze zahraničí. Když sečteme čas, který čtenáři na našich stránkách strávili, vyjde nám číslo přesahující 76 roků. Z toho mám upřímnou radost,“ poznamenal šéfeditor Deníku a Deníku.cz Tomáš Herman.

Co přinesl srpen na Deník.cz? Podívejte se na články, které vás zajímaly nejvíce.

Platy státních zaměstnanců v lednu zvýšíme, ujistil Fiala. Jenže neví, o kolik

O zákoníku práce, platech státních zaměstnanců i financích pro sport. Premiér Fiala v srpnu odpovídal v další z pravidelných on-line debat. Nenechali si ji ujít desetitisíce čtenářů a diváků Deník.cz.

Co všechno zaznělo, si můžete připomenout v záznamu ZDE.

Majitelé kotlů na plyn a uhlí se prohnou. Kvůli povolenkám zaplatí tisíce navíc

A u financí ještě zůstaneme. Další z textů, na který se minulý měsíc klikalo nejvíce, se soustředil na povolenky. Po elektrárnách a průmyslu budou totiž za vypouštění skleníkových plynů platit i domácnosti.

Co se podle odhadů prodraží nejvíce, jste si mohli dozvědět v dalším dílu seriálu Co (ne)zdraží Green Deal. Přečíst si ho můžete ZDE.

Čtyři koruny za PET lahev či plechovku. Občane plať, pomůžeš přírodě i nápojářům

Obalový zákon by měl podle svého návrhu zavést povinné čtyřkorunové zálohy na plastové lahve a plechovky. Současně se počítá také se zdaněním slevových letáků formou recyklačního poplatku. Na povrch ale začínají vyplouvat problémy a nejasnosti, které zdánlivě bohulibý nápad na zálohování staví do jiného světla.

Tématu se minulý měsíc věnoval šéfredaktor centrální redakce Jan Klička a vy se k němu můžete vrátit ZDE.

Půllitr přestává mít půl litru. Je to kvůli pěně a inspekci, tvrdí hospodští

V poslední době se Češi setkávají s tím, že hospody neprodávají velká piva jako půllitry, ale udávají o něco menší objem. Čím to vysvětlují provozovatelé a co na to říkají odborníci? To si v srpnu přečetly desetitisíce našich čtenářů.

Pokud vám článek unikl, můžete si ho přečíst ZDE.

České lázně v datech: Které jsou nejoblíbenější, jaké problémy lidé léčí nejvíce

Češi už do lázní nejezdí jen na tradiční léčení a rehabilitace, stále častěji přijíždějí i na různé relaxační a wellness pobyty. Kromě zdravotních procedur a minerálních pramenů lákají lázeňské komplexy návštěvníky také na historii nebo architekturu. Kam do lázní jezdí nebo s čím se léčí? To zjišťovala datová redakce Deníku.

Co z výsledků vyplynulo, se můžete podívat ZDE.

Matka opustila pět dětí. Její roli převzala dvanáctiletá Kateřina

Redaktorka Bohumila Čiháková si do pořadu O životě zblízka v srpnu pozvala mistryni České republiky v cheerleadingu (roztleskávání) a básnířku Kateřinu Pokornou, známou především pod přezdívkou Svojost. Ta se v rozhovoru svěřila, kdy pocítila touhu k poezii nebo jaké útrapy zažívala už jako malé dítě.

Její příběh byl dalším z nejčtenějších textů na Deník.cz. Najdete ho ZDE.

Boxer v kalhotkách? Skandál přerostl olympiádu, zbitá Italka má zastání u legend

V srpnu byla sportovním tématem číslo jedna olympiáda v Paříži. Pozornost ale zdaleka nepoutaly jen vynikající výkony sportovců. Bouřlivé diskuze vzbudila také účast hned dvou boxerek, které byly loni vyloučeny z MS kvůli pochybnostem o jejich pohlaví. A skandál byl na světě.

Podrobnosti jste se mohli dozvědět v článku ZDE.

Jak se vyhnout bodnutí: Vosy dráždí konkrétní barvy, vůně i pohyby

V létě nás trápily vosy. Deník.cz proto nabídl několik užitečných rad, jak se ubránit jejich bodnutí. Všechny je naleznete v článku ZDE.

Perseidy a polární záře zároveň? Na Seči se takový úkaz podařilo natočit

Srpen přinesl přímo nebeskou podívanou. Z českého území byla viditelná polární záře i meteorický roj Perseidů. O tomto výjimečném astronomickém jevu jsme psali v článku ZDE.

Alain Delon zemřel bohatý, ale v bolestech. Rozhádané děti spojila až jeho smrt

Natočil více než devadesát filmů, které mu přinesly statut legendy stříbrného plátna, idola a ničitele srdcí slavných hereček. V neděli 18. srpna životní pouť Alaina Delona skončila. Už na konci života se mezi jeho dětmi rozhořely spory, a to nejen o majetek, který se odhaduje na přibližně 300 milionů euro.

Podrobnosti jsme přinesli v článku ZDE.