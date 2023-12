Anketa Deníku: Dárek naopak aneb Co byste dali Ježíškovi?

Není nad rozzářené dětské oči, když pod stromečkem rozbalí dárek, který mu přinesl Ježíšek. Kdybyste měli možnost dát mu za to také něco na památku a jako poděkování, co by to bylo? Zapojte se do naší vánoční ankety Deníku Dárek naopak aneb Co byste dali Ježíškovi?

Zapojte se do vánoční ankety Deníku Dárek naopak aneb Co byste dali Ježíškovi? | Foto: Shutterstock