Zprávy na Deník.cz si za minulý měsíc přečetlo téměř 3,4 milionu lidí. Deník.cz je tak znovu třetím nejčtenějším zpravodajským webem na českém internetu. Vyplývá to z nejnovějších dat auditu NetMonitor. Které články přitáhly v květnu nejvíce čtenářů? Přinášíme vám výběr z těch nejlepších.

Téměř 3,4 milionu lidí četlo v květnu zprávy na Deník.cz | Foto: Deník

Deník.cz si stabilně drží třetí příčku mezi nejsilnějšími zpravodajskými weby, větší počet reálných uživatelů mají pouze Novinky.cz a SeznamZpravy.cz.

„Čísla nás potěšila i v ostatních měřených parametrech. Ve srovnání s předchozím měsícem stoupl na Deník.cz celkový počet návštěv i čas, který čtenáři na našich stránkách tráví,“ poznamenal ke květnovým číslům šéfredaktor Deníku a Deníku.cz Roman Gallo.

Celé Česko žilo v květnu hokejem. A Deník.cz byl u toho. Nabídli jsme podrobné zpravodajství i celou řadu exkluzivních článků.

Také jsme naplno spustili už druhý ročník Chorvatského deníku. Pokud plánujete vyrazit k Jadranu, na webu chorvatsky.denik.cz najdete celou řadu článků z velkého předsezonního zpravodajství reportérů Přemysla Spěváka a Petra Vaňouse, kteří budou po celé léto přinášet aktuality, reportáže, tipy i zajímavosti přímo od Jadranu.

Minulý měsíc jsme vám také zprostředkovali v pořadí již třetí veřejnou debatu prezidenta Petra Pavla s občany. Záznam přenosu i související články z jeho návštěvy Pardubického kraje přitáhly pozornost desítek tisíc čtenářů Deník.cz.

A co pro vás právě chystáme? V červnu se naše podcastová rodina rozroste hned o dva nové seriály. Nabídneme multimediální true crime podcast Příběhy zla Jiřího Nováčka, ve kterém se podíváme na nejzávažnější zločiny české historie. Ve spolupráci se špičkovými profesionály se budeme snažit osvětlit systém a postupy jejich práce i motivaci nebo psychologii zločinců. V druhé podcastové novince se budeme věnovat vojenství. A do prázdnin toho pro vás chystáme ještě mnohem víc!

Malé ohlédnutí za tím nejlepším, co jsme na webu Deník.cz v květnu publikovali, přinášíme níže.

1. Někteří dospělí by volební právo mít neměli, řekl Pavel. K urnám by pustil mladé

Český prezident Petr Pavel zavítal v květnu na dvoudenní návštěvu Pardubického kraje, jejíž součástí byla tradičně také veřejná debata s občany. Tentokrát proběhla v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě a opět v režii Deníku.

Prezident odpovídal na řadu dotazů, od možného zavedení eura přes šíření dezinformací ve společnosti až po aktuální sportovní výkony národních i klubových týmů. A vyjádřil se také k otázce, zda by podpořil snížení věku k získání volebního práva na šestnáct let.

Celý záznam z debaty nabízíme ZDE.

Zdroj: Deník

2. Penzijní reforma? Čtenáři vyšší věk odchodu do důchodu ostře odmítají

Má se zvyšovat věk odchodu do důchodu nad 65 let? Na to jsme se vás v květnu ptali v ulicích i v anketě na Deník.cz. A výsledek? Třiadevadesát procent z více než 17 300 hlasů bylo pro jednoznačné ne. Podrobně se tématu věnoval šéfkomentátor Deníku Martin Komárek v rubrice Černá a bílá ZDE.

3. Největší zakázka Česka může být i největším průšvihem

Poslední dubnový den vstoupila soutěž o dostavbu jednoho až čtyř jaderných reaktorů v Dukovanech a Temelíně do závěrečné fáze. Jaké budou další kroky a v čem tkví největší rizika? Kolik nás to bude stát? Přečtěte si komentář šéfredaktora centrální redakce Jana Kličky ZDE.

4. Proč jít k eurovolbám? Český volič je tu silnější než německý

Proč jít k volbám do Evropského parlamentu? Na to od května odpovídá v sérii článků reportér Deníku Luboš Palata. Všechny si můžete zpětně přečíst ZDE, další vám nabídneme v průběhu června.

5. Nejnebezpečnější ryba světa se objevila u Chorvatska. Hrozbou je ale na souši

Od května naplno běží speciál Chorvatský deník, ve kterém jsem letos nabídli i dva nové seriály. Jeden z nich se věnuje zajímavým tvorům, na které můžete během dovolené v Chorvatsku narazit. V květnu jsme vám představili jednu z nejjedovatějších ryb na světě - čtverzubce stříbropásého, který byl spatřen u ostrova Ceja nedaleko Istrijského poloostrova. Tento druh jedné z nejnebezpečnějších ryb produkuje smrtelný jed tetrodotoxin, jehož konzumace může mít fatální následky. V jakých případech byste se při setkání s tímto tvorem měli mít na pozoru, jsme psali v článku ZDE.

6. Soukalová: Jsi tlustá, říkal trenér. Spouštěčem bulimie je špatný vztah k sobě

V pořadu O životě zblízka si redaktorka Bohumila Čiháková povídá se zajímavými hosty o životě, rodině, vztazích, psychologii, zdraví a dětech. Otevírá témata, o kterých se (ne)mluví. V květnu ve svém pořadu přivítala Gabrielu Soukalovou. V rozhovoru nejlepší česká biatlonistka otevřeně promluvila o problémech s příjmem potravy. Na záznam pořadu se můžete podívat ZDE.

Zdroj: Deník/Bohumila Čiháková

7. Sestra císařovny Sisi Matylda Bavorská: Milenecký vztah se jí krutě vymstil

Skandály, nevěry, utajené porody. Příběhy mnoha panovnických rodů provázely skandály i kontroverze. Deník je v historických seriálech vytahuje na světlo - v souvislostech, s málo známými či pikantními detaily. Aktuálně můžete na stránkách Deník.cz číst příběhy sester císařovny Sisi. Jeden z posledních článků vypráví o životě Matyldě Bavorské. Připomenout si ho můžete ZDE.

8. Mladí otcové už nechtějí kvůli práci zmeškat své děti, říká tvůrce Dobrého táty

V květnu vás zaujal rozhovor s Davidem Škrobánkem, zakladatelem projektu Dobrý táta, v němž radí otcům, jak najít rovnováhu mezi rodinou, prací a koníčky. Text je součástí nového seriálu Jak matky přicházejí o kariéru, v němž se do hloubky věnujeme tématu rodičovské dovolené. Rozhovor najdete ZDE.

9. Pod povrchem ČR panuje skrytá síla. Z hromaděného magmatu může vzniknout sopka

Zaregistrovali jste zprávu o neobvyklém zemětřesném roji na hranicích České republiky a Německa? Překvapil i vědce. Podle jejich výzkumů se ohnisko přesunulo o několik kilometrů dál, než bylo dřív. Podle expertů může být důvodem pohyb magmatu pod povrchem, které se v oblasti může i hromadit, a tím do budoucna způsobit vznik sopky. Odkud se roztavená hornina vzala? Odpovědi jsme přinesli v článku ZDE.

10. Kolika let se dožije vaše kočka? Záleží na plemeni, kastraci i křížení

Průměrnou délkou života různých plemen koček se vědci z Velké Británie a Tchaj-wanu zabývali v nové studii, ve které použili data z výzkumu osmi tisíc jedinců. Odborníci tím chtěli poskytnout informace pro veterináře i majitele domácích mazlíčků. Co zjistili, se můžete dočíst v článku ZDE.