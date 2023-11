Mirai NavrátilZdroj: se svolením České televize

Odstartovala 12. řada taneční soutěže StarDance. Ohlédnutí za minulými ročníky, kde se diváci dočkali vyznání lásky, nečekaných odchodů, oznámení těhotenství či nechtěného zranění, přinesla redaktorka Deníku Lucie Vodičková.

Jaroslav Krupka, redaktor Deníku a autor nejčtenějšího článku

Vystudoval obory masová komunikace a žurnalistika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Během studií přispíval do časopisů Kinorevue, Tvar, Mladý svět a Týden.

Jaroslav Krupka, redaktor DeníkuZdroj: DeníkOd roku 1994 pracoval v časopise Strategie zaměřeném na masovou komunikaci, kde postupně působil jako redaktor, editor a vedoucí příloh. Od roku 2005 do roku 2010 pracoval jako redaktor a editor Lidových novin, od roku 2010 do roku 2015 v týdeníku Marketing & Media, od roku 2013 ve funkci zástupce šéfredaktora. Tutéž funkci pak vykonával od roku 2015 do roku 2017 na odborném on-line serveru o médiích a marketingové komunikaci mediar.cz. V roce 2017 začal pracovat pro vydavatelství Vltava Labe Media, svými texty zásobil nejdříve server dotyk.cz, v roce 2019 přešel na stránky Deníku a rozšířil svůj záběr i na další tituly vydavatelství.

Většinu své profesionální kariéry strávil psaním o médiích a o české reklamě, jejíž novodobé historii se věnoval také ve své knižní prvotině Česká reklama od pana Vajíčka po falešné soby, vydané v roce 2012 v nakladatelství Bizbooks Brno. V posledních letech však mohl v Deníku rozšířit svůj záběr témat také o historii, která je jeho celoživotním koníčkem, a o novinky z oblasti vědy a výzkumu. Dál se částečně věnuje také mediální problematice.

Ve volném čase rád jezdí na koni a věnuje se scénickému a historickému šermu, jehož dějiny popsal ve své druhé knize Český historický šerm ze suterénu až na hladiny oceánů, vydané v roce 2014 v nakladatelství Albatros Media.