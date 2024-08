Tomáš Herman dnes 05:30

Deník je už nepřetržitě téměř tři roky za sebou nejčtenějším novinovým titulem v Česku. Minimálně jednou za čtrnáct dní si jej přečte téměř každý pátý občan České republiky. Konkrétně je to 1 752 000 čtenářů. Vyplývá to z nejnovějších dat měření čtenosti, kterou zpracoval Media projekt za období od července loňského roku do letošního června.