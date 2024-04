PODCAST: Toužil jsem být ženou. Teď jsem zmutovaný muž bez penisu, říká Daniel

Tranzice mu zničila život.Zdroj: Deník/Bohumila Čiháková

V pořadu O životě zblízka si redaktorka Deníku Bohumila Čiháková povídá se zajímavými hosty o tématech, jimž rozumějí a které stojí za to poslouchat. Otevírá témata, o kterých se (ne)mluví. V březnu byl jejím hostem Daniel Black, který v osmnácti letech prošel takzvanou tranzicí, tedy operací pohlavních orgánů. Jaké to je narodit se do nesprávného těla a co všechno tranzice obnáší? Tento díl si pusťte ZDE.

