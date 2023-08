Možnosti neomezeně cestovat po Německu za měsíční předplatné využívá stále více cestujících. Vyplatí se německý model? Na to se pokusí odpovědět sobotní vydání magazínu Víkend. Pravidelná příloha Deníku tentokrát také poradí zahradkářům, aby nenechávali záhony po sklizni ležet ladem, a prozradí, co je obávané jádro pudla.

Ilustrační snímek | Foto: Profimedia.cz

Reportáž: Po Německu vlakem. Možnost neomezeně cestovat po Německu za předplatné ve výši 49 eur za měsíc využívá stále více Němců. Regionální dopravu používají také Češi pro výlety zejména po Sasku a Bavorsku. Vyplatí se německý model? A kam můžete za pár hodin a doslova pár korun vyrazit? Tady jsou tipy na výlety po Německu, které vás nemusejí stát mraky peněz.

Zdroj: DeníkUmění na předpis. Již začátkem září pražská Invalidovna ožije uměním. Uskuteční se zde třetí vydání výstavy Art Index Pop-up, která ukáže to nejlepší z aktuálního výtvarného umění. K vidění budou díla umělců, kteří jinak vystavují v prestižních galeriích doma i ve světě. Zde však bude zastoupeno pět desítek umělců, kteří většinou společně na jednom místě nevystavují.

„Dnes se mnozí z nás cítí nějakým způsobem ranění, polámaní nebo třeba jen unavení. A to je právě situace, ve které se lidé často obracejí k umění a dobře dělají. Umění totiž dokáže člověka obohatit, proměnit a v některých případech skutečně i uzdravit,“ říká jedna z kurátorek očekávané výstavy Valérie Horváth.

Kde je jádro pudla? Některé výrazy člověku vrtají hlavou. Nelze je bezezbytku pochopit, pokud se nevydáme nazpět v čase a neprojdeme s nimi celou historii jejich vzniku, užití a proměn. Slůvka jako vůči, vesměs, zebvrubně. Nezní vám trochu tajemně? Určitá záhadnost je však jen pozůstatkem dávných, dnes už poněkud nesrozumitelných dob a zvyků. Jakmile se vžijeme do myšlení našich předků, porozumíme i způsobu, jakým utvářeli českou řeč. A v aktuálním díle se dozvíte i to, co je obávané jádro pudla.

Zahrádkáři Deníku. Už sklízíte ředkvičky, špenát i rané kedlubny? Čekají na vás česnek a cibule a těšíte se na brokolici nebo květák? Záhony ale po sklizni nemusejí ležet ladem. Byla by to škoda, když můžete mít zásobu čerstvých vitaminů až do podzimu. Některé odrůdy zeleniny můžete zvesela vysévat v polovině léta na záhony uvolněné po první sklizni. Neváhejte, můžete si vypěstovat druhou úrodu.