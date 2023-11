Deník a Deník.cz chce svým čtenářům zpříjemnit nadcházející období, kdy advent už doslova klepe na dveře. Proto od pondělí 20. listopadu přináší vánoční speciál plný soutěží a tipů na dárky. Letos navíc Deník dává speciální prostor charitativním organizacím.

Tipy na dárky | Foto: Deník

Rodiče sice většinou vědí, po čem touží srdce jejich dětí, ale už zaváhají, který dárek zvolit pro širší rodinu nebo přátele. Z této nejistoty jim může pomoci webová stránka darky.denik.cz, která je plná nápadů na vánoční dárky. Tipy na ně jsou řazeny do rubrik podle toho, zda návštěvník hledá drobnost pro děti, překvapení pro muže nebo třeba dárek na poslední chvíli. Aby bylo pátrání po nejlepším dárku co nejjednodušší, lze je filtrovat také podle ceny.

Jak udělat dobrý skutek?

Jedna dárková kategorie tohoto projektu je ovšem speciální. Jmenuje se Dobrodárky. Obsah této sekce je složený z předmětů od charitativních organizací. „Spojili jsme se s desítkou nadací a vyzvali jsme je, aby se spolupodíleli na Vánocích na Deník.cz. Myslíme si, že řada čtenářů si dárky s přesahem nevybaví, a právě tyto dárky mohou udělat velkou radost,“ popisuje myšlenku vzniku Jitka Beranová, ředitelka pro centrální a agenturní obchod ve vydavatelství Vltava Labe Media, které vydává Deník a Deník.cz.

Soutěž o nejhezčí vánoční přání

Také letos čekají čtenáře soutěže. Dospělí mohou každý týden hrát o spoustu skvělých cen, kterým kraluje elektronika. Pro děti je připravena nová kreativní soutěž nazvaná Děti přejí dětem. Jejím cílem je vybídnout děti, aby nakreslily a napsaly, co by přály svým kamarádům, které něco trápí. Mohou kreslit třeba to, co mají najít pod stromečkem. Má to být vysněná hračka, nebo raději zdraví a setkání s celou rodinou?

Až své přání děti nakreslí, tak spolu s rodiči mohou připsat pár slov a přání vyfotit nebo naskenovat a poslat prostřednictvím darky.denik.cz. Vznikne tak galerie podpory. Vybraní soutěžící pak vyhrají jednu z LEGO stavebnic.