Vzkažte prezidentovi, co Vás zajímá, trápí, těší. Prostřednictvím Denik.cz

Za pár dní to bude rok, co Petr Pavel složil slib prezidenta republiky. Deník.cz dává svým čtenářům, ale nejen jim, možnost se na hlavu státu obrátit. „Vzkažte prezidentovi, co Vás zajímá, trápí, těší,“ říká Roman Gallo, šéfredaktor Deník.cz a tištěného Deníku.

Prezident mluví s Kladeňáky | Video: Deník