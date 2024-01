Co na to Andrej Babiš? Sledujte už ve středu on-line debatu s šéfem hnutí ANO

Co na to Andrej Babiš? Chce být znovu premiérem? Od poloviny loňského roku jsme vám přinášeli pravidelné živé debaty s šéfem hnutí ANO. A pokračovat budeme i v roce 2024. Už ve středu 24. ledna v 11:00 přivítá redaktorka Deníku Kateřina Perknerová Andreje Babiše v prvním letošním on-line duelu. Jako připomínku toho nejzajímavějšího, a možná i nejvtipnějšího, co zaznělo v loňském roce, vám nabízíme sestřih z debat. Podívejte se.

Co vše zaznělo v debatách Deníku s Andrejem Babišem v roce 2023? Podívejte se | Video: Deník/Kateřina Perknerová