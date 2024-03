Téměř 3,6 milionu lidí kliklo v únoru na zprávy deník.cz. Které zaujaly nejvíce?

Deník.cz se v únoru 2024 opět dostal do první trojice nejčtenějších zpravodajských webů na českém internetu. Vyplývá to z nejnovějších dat auditu Netmonitor. „Téměř 3,6 milionu lidí si našlo cestu právě na deník.cz nebo jeho regionální mutace. Obzvlášť čtenost centrálního webu deník.cz byla výborná. Ve sledovaném období totiž čísla ukázala meziroční nárůst o více než polovinu, a to se neděje tak často,“ komentoval data čtenosti šéfeditor Deníku Tomáš Herman.