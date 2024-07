Celkem 3 228 632 návštěvníků přišlo v červnu na Deník.cz. Ukázala to nejnovější data auditu NetMonitor. Společně s weby Novinky.cz a SeznamZprávy.cz je tak opět v první trojici nejčtenějších zpravodajských webů na českém internetu. Ke kterým článkům stojí za to se vrátit? Níže najdete výběr z těch, na které se v červnu klikalo nejvíce.

Už několik měsíců v řadě si Deník.cz stabilně drží třetí příčku mezi nejsilnějšími zpravodajskými weby.

„Každý měsíc nabízíme čtenářům nejen plnohodnotný zpravodajský servis, ale také celou řadu exkluzivních projektů a nových seriálů. Mám radost, že čísla potvrdila, že obsah na Deník.cz čtenáře zajímá i baví,“ poznamenal k červnovým číslům šéfredaktor Deníku a Deníku.cz Roman Gallo.

Deset nejčtenějších zpravodajských webů za červen 2024 podle počtu reálných uživatelů:

novinky.cz 4 557 960 seznamzpravy.cz 4 322 648 denik.cz 3 228 632 iprima.cz 2 775 080 idnes.cz 2 768 040 nova.cz 2 762 672 aktualne.cz 1 944 008 echo24.cz 1 844 128 forum24.cz 1 704 472 drbna.cz 1 588 576

V červnu jsme vám v rámci projektu Prezident mluví s občany zprostředkovali hned dvě veřejné debaty. Tentokrát z Ústí nad Labem a z Karlových Varů. Přímý přenos i záznam si nenechali ujít desítky tisíc čtenářů Deník.cz.

Nemalé pozornosti zejména sportovních fanoušků se od června těší i Mistrovství Evropy ve fotbale. A Deník.cz je u toho. Aktuální zpravodajství, reportáže přímo od našich reportérů ze stadionů, svědectví fanoušků a mnoho dalšího přináší velký fotbalový speciál EURO 2024.

V červnu jsme také obohatili speciál Chorvatský deník hned o dva nové seriály. Každou sobotu představujeme některý z chorvatských regionů a jak ho nejlépe poznat. A vždy ve středu se věnujeme místním obyvatelům ze zvířecí říše. Těm vzácným, i těm, kterým byste měli raději vyhnout obloukem.

A nabídli jsme také hned několik novinek. Tou první je velký speciál Léto s Deník.cz, kde najdete spoustu tipů na výlety, ať už se chystáte poznávat krásy Česka autem, na kole či pěšky. V červnu se také rozrostla naše podcastová rodina. Spustili jsme Military podcast - nový pořad o vojenství s Jiřím Vojáčkem a Lukášem Visingrem, další novinkou je true crime podcast Příběhy zla Jiřího Nováčka, kde se věnujeme nejzávažnějším zločinům české historie.

Případ vraha z úřadu práce Jiřího Dvořáka zaujal na Deník.cz stovky tisíc lidí. Na další sérii se můžete těšit již brzy.

Malé ohlédnutí za tím nejlepším, co jsme na webu Deník.cz v červnu publikovali, přinášíme níže.

Prezident Pavel: Vládnout v pětikoalici je noční můra. Opřel se i do opozice

Prezident Petr Pavel se v červnu potkal s občany v Karlových Varech. A Deník.cz byl opět u toho. Kromě čistě regionálních záležitostí, jako jsou dopravní obslužnost Karlovarského kraje, možnosti místního studia nebo limity zdejšího turistického ruchu, se účastníci debaty ptali také na hodnocení jednotlivých kroků vlády.

Co prezident vládě doporučil? Připomeňte si záznam z veřejné debaty ZDE.

Prezident Petr Pavel se v červnu potkal s občany v Karlových Varech. A Deník.cz byl opět u toho

Příběh vraha z úřadu práce: Jiří Dvořák nenáviděl ženy, poprav měl v plánu víc

Jiří Dvořák je doživotně odsouzený vrah. V roce 2021 přišel na úřad práce na pražských Vinohradech, vnikl do kanceláře úřednice, která ho v roce 2016 vyřadila ze seznamu zájemců o zaměstnání, střelil ji a poté odešel. Dnes sedmdesátiletý Dvořák má na svědomí také dvojnásobný pokus o vraždu, nedovolené ozbrojování i pokus o těžké ublížení na zdraví.

Proč se k těmto činům odhodlal a co předcházelo jeho běsnění? To odkryl první díl nového seriálu Deníku Příběhy zla Jiřího Nováčka, jehož součástí je také dramatizovaný podcast, který popisuje nejen Dvořákovy děsivé činy, ale nahlíží i do policejních spisů a soudních síní.

Na celou první sérii se můžete podívat ZDE.

Čtenáři Deníku nepotřebují veřejnoprávní televizi a rozhlas, ukázala anketa

Vláda plánuje od příštího roku zvýšit koncesionářské poplatky. Změní se i způsob výběru. Nově bude platit každý, kdo má mobilní telefon. Je to správné? Na to jsme se zeptali lidí v ulicích i v anketě na webu Deník.cz. A odpověď? Z 15 tisíc hlasů byla většina jednoznačně proti. Tématu se věnoval šéfkomentátor Deníku Martin Komárek v rubrice Černá a bílá.

Co blázníš, vykřikl řidič. Pak náklaďák rozerval autobus s dětmi jako konzervu

Jednou z nejnavštěvovanějších rubrik na Deník.cz je historie. V červnu vás nejvíce zaujal článek, který se vrací k jedné z nejhorších silničních neštěstí v historii Slovesnka. Před 50 lety při srážce autobusu a náklaďáku u Podolínce zemřelo devět dětí. Na protijedoucí tatrovce se uvolnila bočnice, a ta autobus plný dětí doslova rozervala. Žáci, kteří právě mířili na školní výlet a seděli na straně za řidičem, neměli nejmenší šanci přežít.

Co přesně se tehdy stalo, přiblížila v článku redaktorka Eliška Gáfriková ZDE.

Před 50 lety došlo k jedné z nejhrůznějších dopravních nehod v dějinách Slovenska

Největší zářez Eura? Fotbalový svět řeší prohru Česka, sudí prý ukradl zápas

Skandál, krádež, zářez. Utkání Eura 2024 mezi Portugalskem a Českem (2:1) přineslo na závěr kontroverzní moment. Favorit slavil vítězství až díky gólu v nastaveném čase. Výsledek ale mohl dopadnout jinak, pokud by italský rozhodčí Marco Guida nepřehlédl evidentní faul na Davida Douděru.

Podrobnosti o tom, zda opravdu Češi prohráli neprávem, přišli na Deník.cz zjistit desítky tisíc čtenářů. Jak to bylo, zjistíte ZDE.

Černá vdova i slíďák. Toto jsou pavouci, kterým je lepší se v Chorvatsku vyhnout

Chorvatsko je známé svou bohatou historií, překrásnou přírodou a nádhernými plážemi. Je ale také domovem rozmanité fauny a flóry, včetně pavouků. Většina z nich je pro člověka neškodná, avšak vyskytují se tu i druhy, které mohou lidem dovolenou znepříjemnit.

Mezi nejznámější patří snovačka jedovatá alias černá vdova, slíďák či zápřednice jedovatá. Chorvatský Deník radí, jak je poznat a co dělat v případě kousnutí.

Černá vdova je jedním z nejjedovatějších pavouků světa

Letní kina a filmové festivaly jsou tu. Co o nich potřebujete vědět

Letní kina otevřela své brány a nabízejí jedinečné zážitky pod širým nebem. V červenci a srpnu jsou v plném proudu také filmové festivaly. V přehledu Deníku jste se mohli v červnu dozvědět, kde najít nejbližší letní kino, jaké jsou výhody a nevýhody těchto projekcí a které filmové festivaly byste si neměli nechat ujít. Najdete ho ZDE.

Kulturní válka o trávníky na obzoru? Od sekání obce ustupují v Česku i ve světě

Huňatý zelený pažit, kde každé stéblo trávy zařezává podle pravítka a tvoří souvislý koberec? Těm pomalu zvoní hrana. Stále více lidí se na zahradách rozhodlo popustit přírodě uzdu a trávu seká jen minimálně. Omezit sekání na nutné minimum a řídit se víc podle počasí se odhodlává také stále více měst. Část občanů, na rozdíl od ekologů, kteří tleskají, o tom ale nechce ani slyšet. Podrobnosti najdete v článku ZDE.

Přechod z děcáku do života nezvládne čtvrtina dětí. Vyplatí se je podpořit

Část dětství strávili v dětském domově, čeká je vstup do samostatného života. Někdo opustí brány zařízení už v osmnácti letech. Je nezralý, nezkušený, opojený svobodou, ale zároveň vyděšený ze zodpovědnosti za sebe sama. Ti, kteří dál studují, mohou zlomový okamžik posunout až do 26 let. Příběhy dívek a chlapců, kteří opustili dětský domov a takzvaně se postavili na vlastní nohy, mapuje nový seriál Deníku Z děcáku do života.

Oslavenkyně Helena Vondráčková vzpomíná: O mém povolání rozhodl táta

Mnohem raději se dívá dopředu, než se ohlíží zpět do minulosti. Tentokrát ale udělala Helena Vondráčková výjimku a v rámci výročí šedesáti let na hudební scéně a také sedmasedmdesátých narozenin, které dnes slaví, zavzpomínala na několik důležitých okamžiků ve své kariéře i v životě.

Který hit si dodnes ráda zazpívá? A jak vzpomíná na svého kolegu a kamaráda Karla Gotta? Dočtete se ZDE.