Deník.cz je třetím nejčtenějším zpravodajským webem na českém internetu

V lednu 2024 si zprávy na Deník.cz přečetlo více než 3,7 milionu čtenářů. To je o čtvrt milionu lidí více než ve stejném období vloni. Ukázala to oficiální čísla auditu Netmonitor. Deník.cz se tak dostal do první trojce nejnavštěvovanějších zpravodajských webů.