Deník Extra: každý měsíc zdarma ve vaší schránce

Líbilo by se vám číst zdarma nejdůležitější zprávy z vašeho regionu, exkluzivní rozhovory se známými osobnostmi a zajímavé články z oblíbených rubrik Deníku? A zároveň si třeba i zasoutěžit o peněžité a věcné výhry? To vše vám v kostce nabízí Deník Extra, který každý měsíc putuje zdarma do dvou milionů poštovních schránek po celém Česku. Znáte ho?

Deník Extra je jedním z klíčových produktů vydavatelství Vltava Labe Media | Foto: Deník