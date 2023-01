Co důležitého se u vás staví? To zjistíte v lednovém Deníku Extra

Redakce

Opravy silnic, nové přístroje do nemocnic, moderní vybavení do škol a školek nebo stavba bazénů, sportovních hal či domovů pro seniory. To jsou některé z důležitých investic, které se realizují v regionech napříč Českou republikou. Jaké významné investice se dělají právě ve vašem okrese? To zjistíte v nejnovějším vydání Deníku Extra, který vychází už v sobotu 21. ledna.

Deník Extra | Foto: Deník