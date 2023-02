Zubaři zoufale chybí. Jak problém řeší u vás v kraji, zjistíte v Deníku Extra

Redakce

Nedostatek zubařů trápí lidi ve všech regionech napříč Českou republikou. Starší stomatologové postupně odcházejí do důchodu a těch mladých, kteří by je měli nahradit, je málo. Navíc si ve svých ordinacích do kartotéky zařazují méně pacientů, než bývalo kdysi zvykem. Chtějí jim totiž věnovat větší čas a tím i lepší péči.

Deník Extra | Foto: Deník