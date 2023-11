Sto tisíc korun v hotovosti. To je hlavní cena soutěže Předplať a vyhraj. Vydavatelství Vltava Labe Media však na konci letošního roku rozdá mnoho cen, jejichž celková hodnota bude jeden milion korun. Naši předplatitelé se tak mohou těšit nejenom na peníze, ale třeba také na týdenní pobyt na zámku Račice v hodnotě 40 000 korun, tři elektrokola EasyBike za více než 30 000 korun, nebo několik desítek vstupenek do Aquaparku Čestlice.

Deník rozdá milion | Foto: Deník

„Tuto soutěž připravujeme už třetím rokem. A musím říct, že se jedná o nejúspěšnější akci tohoto druhu, kterou ve vydavatelství máme. Za tu dobu jsme rozdali už stovky cen, ať už těch finančních, nebo věcných. Své výhry naši předplatitelé dostanou ještě před Štědrým dnem, takže mají pod stromečkem o dárek navíc,“ vysvětluje Jitka Peroutková, vedoucí marketingu Deníku, který patří do vydavatelské rodiny Vltava Labe Media.

A jak můžete získat některou z hodnotných cen právě vy? Je to jednoduché. Stačí vybrat si předplatné pro sebe nebo pro své blízké na webu www.mojepredplatne.cz. Do soutěže se mohou zapojit také stávající předplatitelé, kteří si prodlouží své předplatné. „Soutěž je tak spravedlivě určena nejenom pro nové, ale také pro stávající předplatitele. Na podrobnosti toho, jak soutěžit, se každý může podívat na www.predplatavyhraj.cz,“ zdůraznila Jitka Peroutková s tím, aby se čtenáři už nyní registrovali do soutěže právě na www.predplatavyhraj.cz.