Vánoční TV magazín s kompletním programem na svátky najdete v pátek 22. prosince jako přílohu Deníku. Co budou o Vánocích dávat?

Šíleně smutná princezna, Zlatovláska nebo Princové jsou na draka. To jsou jen některé z pohádek, které o vánočních svátcích můžete vidět na televizních obrazovkách. Těšit se můžete nejen na klasické pohádky, ale vysílat se budou i dnes už téměř legendární filmy jako Pelíšky nebo To neznáte Hadimršku. Těšit se můžete také na novou vánoční pohádku Klíč svatého Petra.

A kdy si vlastně máte zapnout televizi, pokud budete mít chuť se na svůj oblíbený snímek podívat? To zjistíte ve speciálním vydání televizního magazínu, který najdete vložený ve vašem Deníku už v pátek 22. prosince. „Stačí, když při předvánočním nákupu zajdete nejenom do potravin, ale také do trafiky a koupíte si páteční Deník. V něm bude vložený speciální televizní program na celý následující týden,“ slibuje Jitka Peroutková, vedoucí oddělení marketingu Deníku.

V pátečním televizním magazínu si také přečtete rozhovor s Filipem Březinou, hvězdou premiérové pohádky Klíč svatého Petra a nového seriálu Smysl pro tumor. Dozvíte se také zajímavosti o vánoční epizodě Ulice, nebo třeba zajímavosti o filmu Láska nebeská, který slaví 20 let.

