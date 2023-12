Co pro vás redakce Deníku chystá na vánoční svátky? Těšit se můžete hned na čtyři velké speciály. Jaké to budou a co všechno se v nich už brzy dočtete?

Speciál Deník vděčnosti

Za co je každý z nás v životě vděčný? Někdo za život, i když v něm přišel o hodně. Jiní za úplné maličkosti. Ve speciálu najdete příběhy lidí, kteří mají být za co vděční. Zeptáme se také českých celebrit a sportovců, za co a komu vděčí. Na vděčnost se zaměříme i z historického hlediska a těšit se můžete také na originální povídku, kde vděčnost hraje hlavní roli.

Speciál Deník zrození

Speciál Deníku věnovaný zázraku zrození. Podíváme se do českých zoo a z nich vám zprostředkujeme příběhy narozených mláďat. Těšit se můžete i na zvířecí kuriozity nebo příběh nejdelšího porodu ve zvířecí říši. Nezůstaneme ale jen u fauny. Víte, kdo ze slavných se narodil na Vánoce? My ano. Na stránkách Deníku se dozvíte, jaké byly Vánoce, když se tehdy narodili.

Speciál Deník úsměvný rok 2023

Smějete se rádi? Nenechte si ujít speciál Deníku zaměřený na kuriozity roku 2023. Dočkáte se zábavných kvízů i zajímavostí z regionů.

O tom, že kuriozity se týkají i politiků a významných osobností, vás přesvědčí přehled kuriózních citátů. Vtipných příspěvků byla hojnost také na sociálních sítích. V Deníku najdete ty nejlepší z nich. A podíváme se také na největší radosti a propadáky v kultuře.

Speciál Deník průvodce rokem 2024

Co nás čeká v roce 2024? Velký speciál Deníku vás přehledně a graficky provede nástrahami i lákadly nadcházejícího roku. Zaměříme se na dopravu i největší stavební investice. Rozebereme změny v DPH a novinky ve vládním balíčku. Zvýší se příští rok dávky, příspěvky nebo penze? Budeme platit za energie více? Co nás čeká ve zdravotnictví, školství, v kultuře či ve sportu? V Deníku se dozvíte vše, co vás v souvislosti se změnami v novém roce zajímá.