Exkluzivně vyhlašujeme novou soutěž pro předplatitele digitálního Deníku! Tentokrát můžete hrát o rodinné vstupenky do vědeckého parku VIDA!. Stačí, když odpovíte na jednu jednoduchou otázku, a výhru můžete mít v kapse. Tentokrát vylosujeme šest šťastných výherců.

Soutěž Deníku | Foto: Deník

Soutěžit můžete od 6. do 12. dubna 2023 na webových stránkách mojekrizovka.cz. Stačí, když se přihlásíte do sekce Deník Klub, kde na vás čeká soutěžní otázka.

Vstupenky do vědeckého parku VIDA!Zdroj: DeníkNa co se může výherce těšit ve vědeckém parku VIDA!? Návštěvníky čeká přes 180 interaktivních exponátů. Unikátní stálá expozice je rozdělena do čtyř tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Dětské science centrum pro děti od dvou do šesti let je samostatným celkem. V Divadle vědy probíhají pravidelná představení plná zábavných pokusů. Doprovodný program zahrnuje vědecké experimenty a speciální pořady nejen pro školy.

Zájemci si mohou třeba i odpálit vodíkovou raketu, stát se hvězdou zpravodajství o počasí, zmrazit vlastní stín, zažít zemětřesení, rozpoutat tornádo nebo přijít na kloub záhadě Bermudského trojúhelníku.

Soutěže pořádáme pravidelně exkluzivně pro předplatitele digitálního Deníku, kteří jsou členy Deník Klubu, a mají tedy předplatné na tři nebo dvanáct měsíců. Novou soutěž pro předplatitele na stránce mojekrizovka.cz vyhlašujeme každé dva týdny.



Podmínky soutěže se řídí našimi všeobecnými pravidly soutěží.

Výherci z minulého kola soutěže

V předchozím kole, které probíhalo od 17. do 24. března 2023, soutěžili členové Deník Klubu o vstupenky do parku Mirakulum. Rozdávali jsme celkem 4 vstupenky.

Štěstí se usmálo na:

RADKO TUREK, který obdržel 4 volné vstupenky.

Jak se stát členem Deník klubu

Chcete také pravidelně soutěžit o celou řadu exkluzivních cen? Objednejte si digitální předplatné Deníku na tři nebo dvanáct měsíců. Tím získáte přístup k plnému obsah webu Deník.cz, a navíc ho můžete číst úplně BEZ REKLAM. Jako předplatitel od nás dostanete také odměnu ve formě věrnostních bodů, které můžete měnit za dárky či předplatné zdarma. Další nemalou výhodou pro členy Deník Klubu je také elektronické čtení dle vlastního výběru zcela ZDARMA. A v neposlední řadě budete mít možnost vyhrávat každé dva týdny v soutěžích, které chystáme pouze pro předplatitele. Více informací o možnostech předplatného i jak si ho objednat naleznete zde.