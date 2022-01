Všechny články unikátního seriálu Dětský Vánoční deník čtěte ZDE

Svátky byly pro mě odjakživa „nadpřirozená záležitost“. Moji vrstevníci jsou smířeni s faktem, že dají v listopadu rodičům wordový dokument s odkazy na dárky, já stále píši dopis Ježíškovi. 1. prosince vytáhnu desky Karla Gotta, pustím si „Už z hor zní zvon“, vyndám světýlka a užívám si nádech vánoční atmosféry.

Možná si ťukáte na čelo a říkáte si, kde je to kouzlo. Vím, že Mikuláš je převlečený soused, vím, že pod stromeček dává nadílku maminka. Znám všechen ten zmatek kolem shánění vhodných dárků.

Stres, únava, šílenství, a to všechno jen kvůli jednomu dni, kdy se sejdeme jako rodina „u jednoho stolu“ nad smaženým kaprem. Já si tenhle zmatek nesmírně užívám. Myslím si, že právě to dodává svátkům kouzlo.

Vánoce s překvapením a vírou v nadpřirozeno jsou prostě lepší. Všechno je to o psychice. Když si dopředu řekneme, že letos to bude strašné, vysilující a únavné, skutečně nás to ovlivní a bude to katastrofa.

Těmhle myšlenkám já říkám ne, a posílám je na severní pól. Při první Alza reklamě zmiňující „obrovské Black Friday slevy“ se ladím do „pohádkové reality“. Věřím na vánoční zázraky, věřím na skutečnou vánoční pohodu a hlavně věřím, že nakupování dárků pro radost a potěšení druhých je krásné.

Napsala Denisa Radová, žákyně Mensa gymnázia v Praze